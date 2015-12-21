"Відродження" не голосуватиме за урядові зміни до Податкового кодексу у чинній редакції
Запропоновані урядом зміни до Податкового кодексу знищать промисловість і сільське господарство України, які і так перебувають у критичному стані.
Тому підтримувати цей документ депутатська група «Партія «Відродження» у його нинішньому вигляді не буде.
Про це під час Погоджувальної ради у парламенті заявив співголова групи Віталій Хомутиннік.
«У цьому проекті знищується спрощена система оподаткування, промисловість і аграрна галузь. А основні податки не тільки збільшуються, а ще й запроваджуються додаткові», – заявив Віталій Хомутиннік.
За його словами, зараз документ доопрацьовується, а голосувати за нього чи ні, фракція вирішуватиме лише після того, як ознайомиться з його остаточною редакцією.
«Якщо остаточна редакція не міститиме вищеперерахованих норм щодо спрощенців та аграрної галузі, то група може переглянути свою позицію», – заявив народний депутат.