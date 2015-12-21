Країни G7 покладаються на продовження продуктивної роботи ВР для реформ в Україні - Кабмін

Про це йшлося під час зустрічі керівників дипломатичних місій, які представляють в Україні країни Групи Семи (Велику Британію, Канаду, Італію, Німеччину, США, Францію, Японію), та керівників Представництва ЄС із прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком та членами уряду, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Читайте такожЯпонія заявила про підтримку реформ в Україні під час свого головування у G7"Зустріч була присвячена актуальним питанням внутрішньополітичного життя в Україні та взаємодії з міжнародними партнерами України в справі національних реформ і перетворень. Основну увагу було зосереджено на темі схвалення державного бюджету України на 2016 рік та підготовці до схвалення на цьому тижні змін до українського податкового законодавства, ініційованих урядом України", - йдеться у повідомленні.

Члени уряду поінформували керівників дипломатичних місій про основні завдання, які мають бути досягнуті в Українській державі за умови ухвалення відповідних законодавчих актів і стосуються загальної економічної політики в Україні на перспективу.

"Як підкреслив представник Німеччини, яка завершує цьогоріч своє головування в Групі Семи, ключові іноземні партнери України підтримують уряд держави в реалізації окреслених реформаторських планів і покладаються на продовження продуктивної роботи в рамках парламенту, що дозволить без перешкод і зупинок забезпечити прогрес перетворень в Україні", - сказано у повідомленні.