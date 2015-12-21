"Велике завдання на майбутнє": Дуда заявив, що неприпустимо залишати Україну одну в стані тліючого конфлікту

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на конференції, присвяченій 10-річчю початку президентства Леха Качинського, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на wPolityce.

"Це велике завдання на майбутнє - не залишити Україну одну", - підкреслив він.

"Ми не можемо дозволити увести себе в оману і погодитися на повернення до політики "business as usual", - підкреслив польський президент.

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"Ми не можемо собі дозволити, щоб Україна залишилася в стані тліючого збройного конфлікту", - підкреслив Дуда.

За його словами, метою має бути повернення до миру в Україні, а також відновлення кордонів держави, зокрема, і повернення Криму.

Як повідомляв УНІАН, раніше Дуда заявив, що відносини між Україною і Польщею повинні спиратися на історичну правду.