Порошенко впевнений, що ВР схвалить зміни до Конституції в частині правосуддя

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Єрусалимі.

«Це ще один сектор надзвичайно важливих реформ для країни нарешті зрушений з місця. Я впевнений у тому, що подальші голосування будуть настільки ж результативними. Ми дуже наближені до конституційної більшості, і це вселяє серйозний оптимізм», - прокоментував президент сьогоднішнє голосування парламенту за направлення законопроекту про внесення змін до Конституції в частині правосуддя на висновок Конституційного Суду.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні, 22 грудня, направила на висновок Конституційного Суду України президентський законопроект про внесення змін до Конституції щодо правосуддя (№3524). За це рішення проголосував 291 народний депутат із 364 зареєстрованих у сесійній залі.