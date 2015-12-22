ВР направила зміни до Конституції щодо правосуддя на висновок Конституційного Суду
13:42, 22 грудня 2015Політика
364 0
Верховна Рада України включила до порядку денного сесії та направила на висновок Конституційного Суду України президентський законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) (№3524).
Верховна Рада / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 291 народний депутат із 364, зареєстрованих у сесійній залі.
Читайте такожБайден пояснив, чому зміни до Конституції не є підривом суверенітету України
Відповідною постановою передбачається включити до порядку денного третьої сесії Верховної Ради восьмого скликання питання про законопроект про внесеннязмін до Конституції України (щодо правосуддя) (№ 3524), поданий президентом України як невідкладний.
Законопроект передано до Конституційного Суду для одержання висновку щодо відповідності його вимогам статей 157 і 158 Конституції України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter