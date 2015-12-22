ВР направила зміни до Конституції щодо правосуддя на висновок Конституційного Суду

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 291 народний депутат із 364, зареєстрованих у сесійній залі.

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Відповідною постановою передбачається включити до порядку денного третьої сесії Верховної Ради восьмого скликання питання про законопроект про внесеннязмін до Конституції України (щодо правосуддя) (№ 3524), поданий президентом України як невідкладний.

Законопроект передано до Конституційного Суду для одержання висновку щодо відповідності його вимогам статей 157 і 158 Конституції України.