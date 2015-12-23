Портнов: Парламентська більшість реалізовує в Раді ідею північнокорейського імперативного мандату

Український політик і колишній заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що даним законопроектом, по суті, правляча більшість реалізовує ідею імперативного мандату.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Враховуючи європейський курс України, вважаю за доцільне констатувати, що це суперечить європейським стандартам:

У Резолюції 1755 (2010) Парламентська Асамблея Ради Європи відзначила, що імперативний мандат, запроваджений конституційними змінами 2004 року, суперечить європейським стандартам.

У Резолюції 1549 (2007) Парламентська Асамблея Ради Європи передбачила, що відкликання депутатів політичними партіями ("імперативний мандат") є неприйнятним в демократичній державі", - зазначає політик.

Портнов також зауважує, що в Резолюції 1466 (2005) Парламентська Асамблея Ради Європи відзначила, що окремі конституційні норми містять положення, які Венеціанська Комісія неодноразова визнавала такими, що не відповідають принципам демократії і верховенства права, зокрема стосовно імперативного мандату. Аналогічна за змістом позиція відображена і в пункті 11 Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи 1364.

Також Європейська Комісія "За демократію через право" (Венеціанська Комісія) неодноразово висловлювала свою негативну оцінку існування в Україні імперативного мандату.

"Так, у Висновку CDL - AD (2003) 19 від 15 грудня 2003 року Венеціанська Комісія зазначила, що прив'язка мандату народного депутата до членства в парламентській фракції партії або блоку партій порушує незалежність депутатів, враховуючи те, що члени парламенту повинні представляти народ, а не свої партії. Більше того, така норма може поставити партії над виборцями, які самі не мають можливості скасувати парламентський мандат, яким депутат наділяється на виборах.

У Висновку CDL - AD (2005) 015 від 13 червня 2005 року Венеціанська Комісія також відмітила, що положення щодо народних депутатів не повинні пов'язувати окремого депутата з членством у парламентській фракції партії, тим самим порушуючи його вільний і незалежний мандат.

У Висновку CDL - AD (2007) 031 від 22 жовтня 2007 року Венеціанська Комісія зазначила, що імперативний мандат зруйнує свободу депутатів, які будуть зобов'язані діяти у відповідності з рішеннями, прийнятими вищим органом партії, якщо вони не хочуть бути позбавлені своїх повноважень. Хоча влада партії явно буде посилена, не повинно залишатися непоміченим те, що навіть необхідність підвищення партійної дисципліни не виправдовує введення імперативного мандату. Більше того, таке рішення не дає змогу депутатам вільно спілкуватися з виборцями і відповідно реагувати на зміни громадської думки", - зауважує Андрій Портнов.

Невідповідність імперативного мандату принципам європейського демократичного конституціоналізму відзначається і в загальному Висновку Венеціанської Комісії CDL - AD (2009) 027 від 16 червня 2007 року, присвяченому аналізу правової природи імперативного мандату.

"Вважаю, що все вищеперелічене дає депутатам легальну можливість утворювати нові депутатські об'єднання, які можуть стати суб'єктами іншої коаліційної угоди і формування нового уряду. Зараз імперативний мандат застосовується в Північній Кореї, Китаї, на Кубі", - підсумовує політик.