В Раді обрали нову назву для Кіровограда
17:44, 23 грудня 2015Політика
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Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування підтримав перейменування Кіровограда в Інгульськ.
Кіровоград стане Інгульськом / kg-region.com
Про це повідомив у фейсбуці журналіст Андрій Сайчук.
"Єлизаветграда не буде! Комітет ВР підтримав нову назву- замість Кіровограда- Інгульськ!", - написав він.
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Єлизаветграда не буде! Комітет ВР підтримав нову назву- замість Кіровограда- Інгульськ!Опубликовано Andrii Saichuk 23 декабря 2015 г.
Перейменування міста відбудеться в рамках декомунізації за назвою річки Інгул, яка протікає через місто.
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