В Раді обрали нову назву для Кіровограда

Про це повідомив у фейсбуці журналіст Андрій Сайчук.

"Єлизаветграда не буде! Комітет ВР підтримав нову назву- замість Кіровограда- Інгульськ!", - написав він.

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Єлизаветграда не буде! Комітет ВР підтримав нову назву- замість Кіровограда- Інгульськ! Опубликовано Andrii Saichuk 23 декабря 2015 г.

Перейменування міста відбудеться в рамках декомунізації за назвою річки Інгул, яка протікає через місто.