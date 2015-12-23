В Раді обрали нову назву для Кіровограда

17:44, 23 грудня 2015
Політика
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Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування підтримав перейменування Кіровограда в Інгульськ.

Кіровоград стане Інгульськом / kg-region.com

Про це повідомив у фейсбуці журналіст Андрій Сайчук.

"Єлизаветграда не буде! Комітет ВР підтримав нову назву- замість Кіровограда- Інгульськ!", - написав він.

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Єлизаветграда не буде! Комітет ВР підтримав нову назву- замість Кіровограда- Інгульськ!

Опубликовано Andrii Saichuk 23 декабря 2015 г.

Перейменування міста відбудеться в рамках декомунізації за назвою річки Інгул, яка протікає через місто. 

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