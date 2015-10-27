Кампанію щодо перейменування Кіровограду в Єлисаветград ведуть проросійські сили – експерт

Про це в ефірі "5 каналу" заявила перший заступник голови Українського інституту національної пам’яті Аліна Шпак.

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"Неймовірна маса реклами Єлисаветграду, неймовірні гроші, які в це вклалися, треба мати на увазі що там були і білборди які заохочували – "голосуй за Єлисаветград", і багато іншого. Це була дуже цілеспрямована робота, яка велася останні п’ять років. І велася, будемо говорити – проросійськими політичними силами. Зокрема, дуже цікаво, на це звертають вже увагу місцеві активісти у Фейсбуці про таку магічну цифру 35. Адже саме 35 тисяч голосів начебто віддали жителі Кіровограду за назву Єлисаветград, 35 тисяч голосів віддали жителі Кіровограду за "Опозиційний блок", – заявила Шпак.

Додамо, в день виборів 25 жовтня біля багатьох виборчих дільниць у Кіровограді проводили неформальне опитування громадян щодо перейменування Кіровоград.

Нагадаємо, Єлисаветград – стара назва Кіровограду, яка протрималася до 1924 року, коли місто перейменували спершу на честь одного комуніста у Зінов'ївськ, а потім на честь іншого – у Кіровоград.