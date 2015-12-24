Портнов стверджує, що компанія Порошенка вивела на Кіпр кредитні кошти державного банку

Український політик і колишній заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов заявив про корупційну угоду між компанією Богдан Моторс і державним Укрексімбанком.

"Обидві ці структури контролюються однією і тією ж особою – українським Президентом. Але в першому випадку - як власником, а у другому – як керівником держави, є кадрові, контрольні та корпоративні інструменти контролю над держбанком. Суть угоди полягала в тому, що компанія Богдан Моторс не повернула кредит держбанку в сумі 340 600 000 гривень, після чого господарський суд Києва ухвалив рішення про розстрочення цього боргу на 10 років до 2024 року", - пише політик.

Посвящается чемодану, вокзалу и Кипру.Недавно мной был опубликован материал о коррупционной сделке между компанией Бог... Posted by Андрей Портнов on Wednesday, 23 December 2015

За його словами, для цього суд прийняв безпрецедентне рішення провести засідання в закритому режимі, а програвший цей процес держбанк забув подати апеляційну скаргу.

"Закінчилася ця афера тим, що держбанк згадав про апеляційну скаргу, але суд не прийняв її через пропущені строки. Потім рішення суду вступило в силу і почався відлік безкоштовного, такого що поїдається інфляцією, десятирічного подарунка держави своєму Президенту", - зазначив він.

У 2014 році в деяких ЗМІ зазначалося, що компанія Богдан Моторс, нібито вже не належить українському Президентові, але журналісти видання INSIDER розкрили заплутану структуру власності компанії, довівши її афілійованість з Петром Порошенком.

Він також відзначає, що незважаючи на підписаний самим Президентом України закон про обов'язкове розкриття кінцевих власників компаній, спроби приховати реального бенефіціара Богдан Моторс простежуються і з єдиного державного реєстру Міністерства юстиції, в якому зазначено, що власник цієї компанії відсутній.

Після публічного скандалу і серії публікацій, рішення суду було скасовано.

"Але компанія Богдан Моторс не придумала нічого кращого, ніж розбити багатомільйонну суму на кілька і знову рушити в господарський суд за розстроченням. Напевно, офіційною легендою компанії можна було б вважати, що зараз їй важко і дуже потрібні гроші, але є одне але. У той же період, коли компанія заблокувала повернення коштів державного банку, вона активно виводила гроші на Кіпр", - продовжує Портнов.

Як він пише, це підтверджується витягами з української митної бази даних імпортних операцій. З неї випливає, що компанія Богдан Моторс постійно надсилала гроші кіпрській компанії HUDC Holding Limited, яка знаходиться за адресою: Kolokotroni & Chrissorogiatissis Street 3040 Limassol, Cyprus.

"Але вже неозброєним оком видно, що ці платежі схожі на фінансові махінації та відмивання нелегальних коштів, так як складно собі уявити, яку унікальну продукцію або послугу повинна була отримувати українська автомобільна компанія у острівного Кіпру, здійснюючи туди платежі іноді по кілька разів на день. Простими словами підходжу до висновку, що комерційна компанія, яка належить Петру Порошенку, формально приховуючи свого власника в єдиному державному реєстрі, застосовуючи судові маніпуляції відмовилася повертати кредит в сумі 340 млн. гривень державному банку, який також перебуває під впливом і контролем українського Президента. Одночасно компанія вивела взяті у державного банку гроші підконтрольним собі ж кіпрським компаніям, прикрившись сумнівними імпортними контрактами і закритими очима українських правоохоронців", - зауважує політик.