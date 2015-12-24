У Раді вимагають надати публічну оцінку подіям в Комінтерновому

Про це сьогодні на брифінгу в парламенті заявили народні депутати фракції "Народний фронт".

"Я хотів би попередити вище військове керівництво, що у нас немає ніякої сірої зони - є свята наша українська земля, за яку гинуть українці. Тому я хотів би почути офіційну точку зору Головнокомандувача наших Збройних Сил Петра Порошенка щодо ситуації, що складається в прикордонних районах, почути, яку реакцію робитимуть наші ЗСУ", - сказав перший заступник голови фракції Андрій Тетерук.

"Так не має бути, оскільки у нас є чіткі домовленості. Також ми повинні жорстко реагувати на будь-які прояви бойовиків, які намагаються захопити нашу землю", - підкреслив народний депутат.

"Сьогодні ми будемо робити усе можливе, аби прийняли бюджет, для того щоб ми продовжили фінансувати армію, наш силовий блок, які протидіють російській окупації. Тому, як ніколи, ми хочемо почути, яка позиція Президента, позиція очільника Генерального штабу та Міністерства оборони. Будь-які зволікання в реакції неприпустимі", - резюмував Андрій Тетерук.

У свою чергу народний депутат Антон Геращенко наголосив, що бойовиків, якщо вони навіть незначно порушують лінію розмежування, обумовлену Мінськими домовленостями, треба негайно знищувати.

Він зазначив, що кілька днів тому незаконні збройні формування скоїли напад на українське селище Комінтернове неподалік Маріуполя і просунулися на кілька кілометрів вглиб української території.

За словами представника "Народного фронту", після того, як глава МВС Арсен Аваков звернув увагу Генерального штабу на необхідність реагування, минулої ночі бойовики залишили селище.

"Однак ми повинні змусити наші Збройні Сили реагувати на випади такого роду шляхом безжальної реакції військовим шляхом", - наголосив Антон Геращенко.

"Щойно ворог сунеться хоча б на крок за лінію розмежування, обумовлену Мінськими домовленостями, він має бути уражений всіма силами. Інакше ми здаватимемо село за селом, усю територію нашої держави, а це неприпустимо", - підсумував він.