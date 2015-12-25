ВРЮ пропонує президентові та Раді звільнити 277 кримських суддів

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

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У повідомленні нагадується, що Управлінням з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження за підозрою 277 суддів АР Крим та Севастополя у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Санкція ч. 1 ст. 111 ККУ передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада Дисциплінарна палата ВККСУ вирішила рекомендувати Вищій раді юстиції звільнити 283 суддів АР Крим та Севастополя, що нині тимчасово окуповані Росією.

Зокрема, стосовно 277 кримських суддів комісія прийняла рішення направити рекомендацію до ВРЮ про звільнення з посади, вбачаючи факти, які свідчать про порушення присяги судді. Натомість 6 суддів з Криму комісія рекомендує звільнити, вбачаючи факти, які свідчать про порушення вимог щодо несумісності.

3 грудня у Вищій раді юстиції було розпочато процедуру розгляду висновку ВККСУ стосовно 283 суддів Автономної Республіки Крим.