Рада звільнила більше 200 суддів - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР Володимир Гройсман повідомив на засіданні парламенту.

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За його словами, таким чином, утворились вакансії, "на які ми можемо запровадити абсолютно відкритий, публічний професійний відбір суддів, що є дуже важливим інструментом повернення довіри до суддівської влади".

Як відомо, Вищою радою юстиції пропонувалося звільнити з посад 247 суддів. В той же час голова Комітету з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич повідомив, що за останньою інформацією ВРЮ, із цього переліку 23 суддів необхідно вилучити, оскільки, за попередньою інформацією, вони здійснюють так зване "правосуддя" у так званій "ЛНР". За його словами, такі судді мають бути звільнені за порушення присяги.

Князевич сказав, що 4 суддів із загального переліку мають бути звільнені не списком, а рішення ухвалюватися по кожному окремо, оскільки щодо них набрав законної сили обвинувальний вирок суду.

Коли 10 листопада в сесійній залі розпочалося голосування по першій кандидатурі судді, щодо якого набрав законної сили обвинувальний вирок, то не було необхідних 226 голосів для ухвалення рішення.

У зв'язку з цим голова Верховної Ради України Володимир Гройсман заявив, що питання звільнення суддів переноситься на наступне засідання ВР.