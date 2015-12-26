Адвокати Корбана викликали до суду поліцію, щоб повідомити про замах на вбивство їх підзахисного

Як передає кореспондент УНІАН, адвокат Олексій Шевчук зателефонував у поліцію після того, як Корбана доставили до зали судових засідань Дніпровського районного суду Києва.

Читайте такожКорбана доставили до Дніпровського райсуду КиєваПо телефону адвокат заявив про "замах на вбивство мого підзахисного".

Він попросив, щоб терміново приїхала поліція.

Адвокат по телефону заявив, що "суддя здійснив дії, які направлені на вбивство мого підзахисного Корбана Геннадія Олеговича".

Олексій Шевчук назвав ім'я судді, а саме: Миколи Чауса.

Він зазначив, що заяву хоче подати народний депутат України Валентин Дідич.

Олексій Шевчук після приїзду поліції розповів, що сторона захисту також викликає санітарні служби. "На сьогоднішній день ми не можемо вважати, що людині, яка вчора перенесла операцію... у цьому приміщенні достатньо повітря, і ми будемо перевіряти хімічний і газовий склад повітря у цьому кабінеті", - сказав Олексій Шевчук.

Він додав, що тільки що була подана заява про кримінальне правопорушення, вчинене спільними діями судді та прокурорів щодо замаху на вбивство Геннадія Корбана.

Заява прийнято працівниками Дарницького райвідділу поліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні суддя Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про примусове доставлення Корбана до суду.

Водночас увечері 25 грудня Корбану в Інституту ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати у медзакладі під наглядом лікарів.