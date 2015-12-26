Захист прокоментував рішення про силовий привід Корбана до суду

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказала адвокат Оксана Томчук після оголошення ухвали суду про силовий привід і доставлення Корбана на судове засідання на 14:00.

"Ми всі чудово розуміємо, що тут відбувається. Ви всі бачили, що навіть ті документи, які ми надали, вони не були у нас сьогодні оголошені. Зараз не те що немає підстав для приводу, людина перебуває після операції", - заявила Томчук.

Читайте такожПрокурори тиснуть на лікарів, щоб вони дозволили доставити Корбана в суд для вирішення питання його арешту – нардеп

Адвокат наголосила, що вона надала суду інформацію стосовно госпіталізації, але в ухвалі суду цього не було зазначено.

"Ми зараз будемо заявляти відводи, хоча ми розуміємо, що ми можемо робити все що завгодно, але за фактом це клопотання буде задоволено саме сьогодні, і сьогодні Корбан поїде на СІЗО. Ми це розуміємо, тому що на теперішній час у цій країні нема не те що правосуддя, в ній немає взагалі права", - наголосила Томчук.

Вона заявила, що сторона захисту буде звертатися до міжнародних інституцій з прохання втрутитися у цю ситуацію. "Тому що вона наразі вже ставить під загрозу не лише свободу пана Корбана, а й фактично його життя", - сказала Томчук.

Читайте такожЗахист Корбана на засіданні Дніпровського райсуду Києва заявив відвід прокурора

Як повідомляв УНІАН, силовики 25 грудня перевезли Корбана із Дніпропетровська до Києва для примусового проведення судово-медичної експертизи.

В Генпрокуратурі заявили про сумніви, що політик дійсно має проблеми зі здоров'ям.

Водночас увечері 25 грудня Корбану в Інституту ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він залишається у медзакладі.

Сьогодні Дніпровський районний суд Києва розглядає клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу Корбану. При цьому суд ухвалив рішення про примусове доставлення Корбана на судове засідання.