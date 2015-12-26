Захист прокоментував рішення про силовий привід Корбана до суду
Захист лідера партії "Українське об’єднання патріотів - УКРОП" Геннадія Корбана наголошує, що підстав для силового приводу їхнього підзахисного до Дніпровського районного суду немає.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказала адвокат Оксана Томчук після оголошення ухвали суду про силовий привід і доставлення Корбана на судове засідання на 14:00.
"Ми всі чудово розуміємо, що тут відбувається. Ви всі бачили, що навіть ті документи, які ми надали, вони не були у нас сьогодні оголошені. Зараз не те що немає підстав для приводу, людина перебуває після операції", - заявила Томчук.
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Адвокат наголосила, що вона надала суду інформацію стосовно госпіталізації, але в ухвалі суду цього не було зазначено.
"Ми зараз будемо заявляти відводи, хоча ми розуміємо, що ми можемо робити все що завгодно, але за фактом це клопотання буде задоволено саме сьогодні, і сьогодні Корбан поїде на СІЗО. Ми це розуміємо, тому що на теперішній час у цій країні нема не те що правосуддя, в ній немає взагалі права", - наголосила Томчук.
Вона заявила, що сторона захисту буде звертатися до міжнародних інституцій з прохання втрутитися у цю ситуацію. "Тому що вона наразі вже ставить під загрозу не лише свободу пана Корбана, а й фактично його життя", - сказала Томчук.
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Як повідомляв УНІАН, силовики 25 грудня перевезли Корбана із Дніпропетровська до Києва для примусового проведення судово-медичної експертизи.
В Генпрокуратурі заявили про сумніви, що політик дійсно має проблеми зі здоров'ям.
Водночас увечері 25 грудня Корбану в Інституту ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він залишається у медзакладі.
Сьогодні Дніпровський районний суд Києва розглядає клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу Корбану. При цьому суд ухвалив рішення про примусове доставлення Корбана на судове засідання.