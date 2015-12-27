Станом на 15:20 Корбана ще не доставили до судової зали
15:36, 27 грудня 2015Політика
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Станом на 15:20 у зал судового засідання у Дніпровському районному суді Києва лідера партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадія Корбана ще не доставили.
Лідер партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадій Корбан / УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, адвокат Андрій Мірошник закликає секретаря суду викликати суддю Чауса до зали засідань.
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У залі судовихзасідань присутні низка народних депутаів, зокрема Олег Ляшко, Андрій Лозовий, Віталій Купрій, Валентин Дідич.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 грудня, суддя Чаус вирішив доставити лідера «УКРОПу» Корбана у суд на 15.00 без обговорення цього питання на засіданні.
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