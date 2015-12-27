Станом на 15:20 Корбана ще не доставили до судової зали

Станом на 15:20 у зал судового засідання у Дніпровському районному суді Києва лідера партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадія Корбана ще не доставили.

Як передає кореспондент УНІАН, адвокат Андрій Мірошник закликає секретаря суду викликати суддю Чауса до зали засідань. Читайте такожКерівник інституту Амосова, що зробив медвисновок Корбану, знаходиться під слідством - Портнов У залі судовихзасідань присутні низка народних депутаів, зокрема Олег Ляшко, Андрій Лозовий, Віталій Купрій, Валентин Дідич. Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 грудня, суддя Чаус вирішив доставити лідера «УКРОПу» Корбана у суд на 15.00 без обговорення цього питання на засіданні.

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