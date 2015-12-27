Суд постановив затримати Корбана та доставити до Дніпровського суду

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалив суддя Микола Чаус.

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"Слідчий суддя постановив, клопотання задовольнити. Надати дозвіл на затримання підозрюваного Корбана Геннадія Олеговича, 24.05.1970 року народження, та доставку до Дніпровського районного суду у зал судових засідань на 15:00 27 грудня 2015 року", - сказав суддя.

Нагадаємо, сьогодні, 27 грудня, Дніпровський районний суд Києва продовжив засідання за клопотанням прокуратури щодо зміни запобіжного заходу лідеру партії " Корбану з домашнього арешту на утримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня під час засідання лідеру УКРОПу стало зле. Лікар швидкої допомоги, який перебуває поряд із Корбаном, заявив, що тому необхідні реанімаційні дії. Однак машину "швидкої", куди забрали політика, не випускали з території суду Дніпровського району.