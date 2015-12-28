Кабмін анонсував підсумкову прес-конференцію Яценюка

Про це повідомили у прес-службі Кабінету міністрів.

"У вівторок, 29 грудня, відбудеться прес-конференція прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка за підсумками 2015 року", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що початок заходу заплановано на 16:00.

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