Кабмін анонсував підсумкову прес-конференцію Яценюка
17:17, 28 грудня 2015Політика
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Глава Кабміну Арсеній Яценюк проведе прес-конференцію, на якій підіб'є підсумки роботи уряду за 2015 рік.
Завтра Яценюк проведе підсумкову прес-конференцію / Фото УНІАН
Про це повідомили у прес-службі Кабінету міністрів.
"У вівторок, 29 грудня, відбудеться прес-конференція прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка за підсумками 2015 року", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що початок заходу заплановано на 16:00.
Читайте такожЯценюк назвав умови, за яких Україна зможе отримати підтримку ЗаходуНагадаємо, Яценюк 11 грудня провів у парламенті презентацію досягнень і планів центральної виконавчої влади на 2016 рік, яка закінчилася інцидентом з представником пропрезидентської фракції Олегом Барною.
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