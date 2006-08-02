МВС не збирається підтягувати до Києва додаткові сили

Міністерство внутрішніх справ не має наміру підтягувати до Києва додаткові сили для забезпечення охорони правопорядку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив журналістам керівник цього відомства Юрій ЛУЦЕНКО.

«Ми не збираємось підтягувати до Києва будь-які підрозділи МВС, це стосується внутрішніх військ, «Беркуту» і таке інше», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, додавши при цьому, що МВС несе свою службу з охорони громадського порядку в столиці, в тому числі насамперед біля адміністративних будівель у звичайному режимі. У той же час Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що «в разі необхідності ми готові задіяти резерви столичної міліції», однак жодного додаткового посиленого режиму несення служби не буде. Коментуючи сьогоднішню заяву народного депутата України Василя ВОЛГИ про начебто наказ по МВС видати офіцерам табельну зброю міністр сказав: «хочу відповідально заявити, що в МВС немає і уже років 15 не було четвертого управління. Воно є в Міністерстві охорони здоров’я». При цьому міністр наголосив, що «МВС несе свою роботу навколо Верховної Ради і інших адміністративних будівель в робочому порядку».

Як повідомляв УНІАН, у парламенті В.ВОЛГА заявив про існування наказу про отриманя офіцерами табельної зброї. Він сказав, що один з офіцерів МВС повідомив йому, що був виданий наказ офіцерам четвертого управління МВС, яке займається охороною громадського порядку, терміново вийти з відпусток і отримати сьогодні до 14 години табельну зброю. У зв’язку з чим В.ВОЛГА звернувся до першого заступника голови Верховної Ради Адама МАРТИНЮКА з проханням зробити відповідний запит до МВС щодо перевірки цієї інформації.