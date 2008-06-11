Тимошенко: двоє дивних депутатів написали нікчемні папірці

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що кількісний склад коаліції не змінився у зв`язку із заявами про вихід з складу коаліції двох депутатів із фракцій НУ-НС та БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Це чиста провокація, оскільки коаліція формується не окремими депутатами, а фракціями. На сьогоднішній день в коаліції демократичних сил 228 народних депутатів. І ніякі провокаційні дії на за яким замовленням не змінять склад коаліції доти, поки не буде ухвалено рішення більшістю голосів однієї з фракцій», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, «галас», пов`язаний з виходом двох депутатів зі складу коаліції, є невід`ємною частиною знищення демократичної коаліції і демократичного уряду.

«На основі Конституції і тимчасового регламенту роботи Верховної Ради демократична коаліція працює у складі 228 депутатів. Ті папірці, які написали ті двоє дивних депутатів, є з юридичної точки зору нікчемними і не будуть враховані ні при яких діях правового характеру», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у фракцію БЮТ входять 157 народних депутатів, у НУ-НС – 72 депутати. До парламентської коаліції під час її створення не вступив член фракції НУ-НС Іван ПЛЮЩ.

6 червня голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК на пленарному засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів України Ігоря РИБАКОВА (фракція БЮТ) і Юрія БУТА (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) про вихід з коаліції.