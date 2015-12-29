Завтра відбудеться телефонна розмова лідерів країн "нормандського формату"

Про це йдеться у повідомленні прес-служби президента України.

В ході сьогоднішньої телефонної розмови з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель Петро Порошенко привітав спільне рішення ЄС щодо продовження санкцій проти РФ до повного виконання Мінських домовленостей.

Порошенко і Меркель також обговорили хід реформ в Україні та запровадження з 1 січня поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Президент України поінформував про деструктивні рішення РФ, яка призупинила дію зони вільної торгівлі з Україною.

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Меркель також підтвердила незмінність політики щодо невизнання анексії Криму.

Нормандський формат присвячений врегулюванню російсько-української війни на Донбасі. У ньому беруть участь лідери чотирьох держав - України, Німеччини, Франції та Росії.