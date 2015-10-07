Переговори в "нормандському форматі" дали надію на дотримання режиму припинення вогню - Меркель

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це Меркель сказала у середу, виступаючи в Європейському парламенті в рамках пленарного засідання.

«Ми працюємо, щоб вирішити цей конфлікт. Ми використовуємо Нормандський формат і минулої п’ятниці ми провели переговори в Парижі, і вони дали нам надію, що, принаймні, режим припинення вогню може бути підтриманий, і що вибори в Донецькому та Луганському регіоні можуть бути проведені», - зазначила канцлер Німеччини.

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Меркель наголосила, що у випадку України країни ЄС «змогли діяти разом, разом застосували санкції».