Переговори в "нормандському форматі" дали надію на дотримання режиму припинення вогню - Меркель
17:28, 07 жовтня 2015Політика
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила упевненість, що недавні переговори у Нормандському форматі «дали надію» на дотримання режиму припинення вогню на Сході України.
REUTERS
Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це Меркель сказала у середу, виступаючи в Європейському парламенті в рамках пленарного засідання.
«Ми працюємо, щоб вирішити цей конфлікт. Ми використовуємо Нормандський формат і минулої п’ятниці ми провели переговори в Парижі, і вони дали нам надію, що, принаймні, режим припинення вогню може бути підтриманий, і що вибори в Донецькому та Луганському регіоні можуть бути проведені», - зазначила канцлер Німеччини.
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Меркель наголосила, що у випадку України країни ЄС «змогли діяти разом, разом застосували санкції».
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