Екстрене засідання ВР відбудеться на офіційних підставах
Про це повідомив Євген Кушнарьов
Підставою для скликання спеціального пленарного засідання Верховної Ради України став офіційний початок консультацій щодо розпуску парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Євген КУШНАРЬОВ повідомив журналістам у парламенті.
«Підставою для проведення надзвичайного засідання парламенту є офіційний початок консультацій Президента про можливий розпуск Верховної Ради», - сказав Є.КУШНАРЬОВ. Він додав, що запрошення на такі консультації на ім’я Віктора ЯНУКОВИЧА прийшло до Партії регіонів після обіду. Відповідаючи на запитання журналістів, яким буде порядок денний засідання, Є.КУШНАРЬОВ сказав: «спочатку буде інформація». При цьому він зауважив, що засідання не розпочнеться доти, поки з Секретаріату Президента не повернеться спікер парламенту Олександр МОРОЗ, його перший заступник Адам МАРТИНЮК та керівники фракцій. «З чим приїде МОРОЗ, те і будемо обговорювати», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні було оголошено про проведення о 17.00 екстреного пленарного засідання парламенту.