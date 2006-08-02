Ющенко констатує, що “круглий стіл” не досяг своєї мети

Президент України Віктор ЮЩЕНКО констатує, що ініційований ним загальнонаціональний “круглий стіл”, результатом якого мало стати підписання консолідуючого документу – Універсалу національної єдності, так і не досяг своєї мети.

Про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні під час завершального етапу консультацій щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради України з головою ВР, його заступником та головами депутатських фракцій парламенту.

Як повідомляє прес-служба Президента, у консультаціях, які глава держави проводить згідно з частиною третьою статті 90 Конституції України, беруть участь голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ, перший заступник голови Верховної Ради Адам МАРТИНЮК, голови фракцій блоку «Наша Україна» – Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, БЮТ – Юлія ТИМОШЕНКО, Партії регіонів – Віктор ЯНУКОВИЧ, Комуністичної партії – Петро СИМОНЕНКО, Соціалістичної партії – Василь ЦУШКО.

У вступному слові на початку консультацій Президент наголосив, що 25 липня закінчився 60-денний термін після початку роботи нової Верховної Ради, відведений для формування нового уряду.

В.ЮЩЕНКО відзначив, що за цей час було зроблено багато зусиль, щоб і парламент, і Президент свої конституційні терміни, відведені для розгляду спірних питань, що торкаються розвитку, стабільності та незалежності України використали. «Я думаю, що парламент пройшов свою дорогу у цьому питанні, Президент пройшов свою», – заявив глава держави.

За словами Президента, 1 серпня увечері було досягнуто порозуміння між політичними силами щодо кількох пунктів Універсалу, однак сьогодні ці домовленості незрозуміло з яких мотивів було скасовано.

«Універсал, на жаль, не підписано. Провідні п’ять політичних сил України не знайшли розуміння в ключових пріоритетах Конституції України, в ключових пріоритетах національного розвитку. Це найбільш турбує», – сказав він.

Президент заявив, що він працюватиме виключно у конституційному полі.

Консультації у Секретаріаті Президента розпочалися о 15.00 і поки що тривають, зазначили у прес-службі глави держави.

У них також беруть участь глава Секретаріату Президента Олег РИБАЧУК, перший заступник глави Секретаріату Іван ВАСЮНИК, представник Президента України в Конституційному Суді Володимир ШАПОВАЛ, радник Президента України з юридичних питань Микола ПОЛУДЬОННИЙ.