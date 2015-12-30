"Фактів протиправної діяльності немає": У Раді Федерації РФ відреагували на запит фонду Навального щодо Чайки

У доповіді містився також заклик до Ради Федерації розглянути питання про відсторонення Чайки від займаної посади; комітет зазначає, що в доповіді немає фактів протиправної діяльності генпрокурора, повідомляє РИА Новости.

"У зв'язку з тим, що у вашому зверненні не викладено фактів, що свідчать про протиправну діяльність генерального прокурора, матеріали будуть прийняті до уваги при розгляді комітетом питань, передбачених частиною 3 статті 30 (питання відання комітетів) регламенту Ради Федерації", — йдеться у відповіді, підписаній головою конституційного комітету Ради Федерації Андрієм Клішасом.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд боротьби з корупцією Навального провів розслідування про бізнес сім'ї генерального прокурора Росії Чайки.

Зокрема, у звіті йдеться про сина генерального прокурора РФ Юрія Чайки Артема, який разом з колишньою дружиною заступником генпрокурора Ольгою Лопатіної інвестує десятки мільйонів євро в грецький бізнес і нерухомість.