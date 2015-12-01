У Путіна "не бачили" розслідування Навального про сім'ю генпрокурора

Про це заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков.

«Не бачили», — відповів Пєсков на питання РБК про те, чи знайомі в Кремлі з вмістом розслідування ФБК про сина генпрокурора Юрія Чайки.

Як повідомляв УНІАН, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів розслідування про бізнес сім'ї генерального прокурора Росії Юрія Чайки.

Читайте такожНавальному заборонили виїжджати із Росії

Зокрема, у звіті йдеться про сина генерального прокурора РФ Юрія Чайки Артема, який разом з колишньою дружиною заступника генпрокурора Ольгою Лопатіною інвестує десятки мільйонів євро в грецький бізнес і нерухомість.