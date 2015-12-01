У Путіна "не бачили" розслідування Навального про сім'ю генпрокурора
19:50, 01 грудня 2015Політика
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У Кремлі "не бачили" розслідування Фонду боротьби з корупцією про сім'ю генпрокурора РФ Юрія Чайки.
Дмитро Пєсков / pasmi.ru
Про це заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков.
«Не бачили», — відповів Пєсков на питання РБК про те, чи знайомі в Кремлі з вмістом розслідування ФБК про сина генпрокурора Юрія Чайки.
Як повідомляв УНІАН, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів розслідування про бізнес сім'ї генерального прокурора Росії Юрія Чайки.
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Зокрема, у звіті йдеться про сина генерального прокурора РФ Юрія Чайки Артема, який разом з колишньою дружиною заступника генпрокурора Ольгою Лопатіною інвестує десятки мільйонів євро в грецький бізнес і нерухомість.
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