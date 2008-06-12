У БЮТ не виключають повернення Рибакова «в лоно фракції»
Фракція "експлуатуватиме колізії"
|Ігор РИБАКОВ
Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат від БЮТ Геннадій ЗАДИРКО.
Він зазначив, що «є різні варіанти розвитку подій».
За словами Г.ЗАДИРКА, «є правові колізії, правові нюанси, і нічого не залишається іншого, як експлуатувати ці колізії».
Водночас депутат не виключив можливості повернення І.РИБАКОВА до лав коаліції.
«Я б не ставив хрест на можливості повернення І.РИБАКОВА в лоно фракції. Але це, безумовно, буде складно зробити», - наголосив він.
За словами Г.ЗАДИРКА, на сьогодні стратегічним завданням для БЮТ є те, щоб «зробити все можливе, аби уряд ТИМОШЕНКО і демократична коаліція протрималися якомога довше».
На його думку, позитивні процесі в економіці свідчать, що «уряд зможе продемонструвати ефективність». Депутат наголосив, що БЮТ незацікавлений у тому, щоб уряд Юлії ТИМОШЕНКО відправили у відставку, щоб демократична коаліція була зруйнована.
За його словами, фракція БЮТ докладе всіх зусиль, щоб цього не сталося.
Як повідомляв УНІАН, 6 червня голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК на пленарному засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів України І.РИБАКОВА (фракція БЮТ) і Ю.БУТА (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) про вихід з коаліції.