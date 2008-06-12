У БЮТ не виключають повернення Рибакова «в лоно фракції»

У вівторок, 17 червня, фракція Блоку Юлії Тимошенко на засіданні ухвалить рішення про свої подальші дії у зв’язку з виходом народних депутатів Ігоря РИБАКОВА (БЮТ) та Юрія БУТА (“Наша Україна – Народна самооборона”) зі складу коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат від БЮТ Геннадій ЗАДИРКО.

Він зазначив, що «є різні варіанти розвитку подій».

За словами Г.ЗАДИРКА, «є правові колізії, правові нюанси, і нічого не залишається іншого, як експлуатувати ці колізії».

Водночас депутат не виключив можливості повернення І.РИБАКОВА до лав коаліції.

«Я б не ставив хрест на можливості повернення І.РИБАКОВА в лоно фракції. Але це, безумовно, буде складно зробити», - наголосив він.

За словами Г.ЗАДИРКА, на сьогодні стратегічним завданням для БЮТ є те, щоб «зробити все можливе, аби уряд ТИМОШЕНКО і демократична коаліція протрималися якомога довше».

На його думку, позитивні процесі в економіці свідчать, що «уряд зможе продемонструвати ефективність». Депутат наголосив, що БЮТ незацікавлений у тому, щоб уряд Юлії ТИМОШЕНКО відправили у відставку, щоб демократична коаліція була зруйнована.

За його словами, фракція БЮТ докладе всіх зусиль, щоб цього не сталося.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК на пленарному засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів України І.РИБАКОВА (фракція БЮТ) і Ю.БУТА (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) про вихід з коаліції.