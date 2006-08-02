Чи буде Партія регіонів виконувати рішення про розпуск парламенту

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО подасть його кандидатуру на посаду прем’єра до ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам одразу після завершення політичних консультацій під головуванням Президента України щодо можливості розпуску ВР.

«Я законослухняна людина і дуже вірю, що Президент таке подання (про призначення голови уряду. - УНІАН) дасть», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, відповідаючи на запитання, чи буде Партія регіонів виконувати рішення Президента щодо розпуску парламенту, якщо таке рішення буде.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання у тому, що на сьогодні необхідно, щоб саме він очолив уряд. За словами В.ЯНУКОВИЧА, про це принаймні свідчать результати соціологічних опитувань.

Лідер Партії регіонів також заявив, що в результаті його вчорашніх десятигодинних консультацій з Президентом України він «вперше почув від Президента» ті думки, які хвилюють і його самого. Крім того, за словами В.ЯНУКОВИЧА, у нього і у Президента є багато спільного у баченні стратегії розвитку держави, але водночас є розбіжності у питаннях тактики.