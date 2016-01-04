Посол України при ООН буде домагатися введення миротворців на Донбас

Про це повідомив новий постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, передає "Апостроф".

"У нас є певний план дій, і ми знаємо, що будемо робити в першу чергу. Так чи інакше, це буде пов'язано із ситуацією на Донбасі. А саме - у контексті можливого розгортання миротворчої місії на сході України. Як ви знаєте, поки що ця ініціатива блокується Росією. Але ми будемо намагатися знайти підходи, щоб вирішити це питання", - наголосив він.

При цьому Єльченко зазначив, що переговорний процес в ООН щодо цього ще не почався.

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"Від початку переговорів до розгортання місії, як показує практика ООН, минають місяці. Тому цей процес буде довгим. Для початку нам необхідно хоча б запустити переговорний процес з цього питання в рамках ООН", - повідомив постійний представник України при ООН.

Також дипломат заявив, що, крім Росії, є й інші держави, які не підтримують ініціативу розгортання миротворчої місії на Донбасі.

"Я не буду говорити назви конкретних держав. Можу сказати лише, що йдеться про деяких членів Ради Безпеки ООН, у тому числі тих, які є найбільшими платниками до бюджету організації. Їхня позиція пов'язана з тим, що можлива миротворча місія в Україні буде дуже багато коштувати бюджету ООН", - підсумував Єльченко.

Раніше новопризначений посол України в ООН Володимир Єльченко заявляв, що для розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі потрібно не менше 25 тис. військових.