Посол України при ООН буде домагатися введення миротворців на Донбас

08:22, 04 січня 2016
Політика
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Київ після офіційного призначення з 1 січня України непостійним членом Ради безпеки ООН буде домагатися можливого розгортання миротворчої місії на Донбасі.

REUTERS

Про це повідомив новий постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, передає "Апостроф".

"У нас є певний план дій, і ми знаємо, що будемо робити в першу чергу. Так чи інакше, це буде пов'язано із ситуацією на Донбасі. А саме - у контексті можливого розгортання миротворчої місії на сході України. Як ви знаєте, поки що ця ініціатива блокується Росією. Але ми будемо намагатися знайти підходи, щоб вирішити це питання", - наголосив він.

При цьому Єльченко зазначив, що переговорний процес в ООН щодо цього ще не почався.

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"Від початку переговорів до розгортання місії, як показує практика ООН, минають місяці. Тому цей процес буде довгим. Для початку нам необхідно хоча б запустити переговорний процес з цього питання в рамках ООН", - повідомив постійний представник України при ООН.

Також дипломат заявив, що, крім Росії, є й інші держави, які не підтримують ініціативу розгортання миротворчої місії на Донбасі.

"Я не буду говорити назви конкретних держав. Можу сказати лише, що йдеться про деяких членів Ради Безпеки ООН, у тому числі тих, які є найбільшими платниками до бюджету організації. Їхня позиція пов'язана з тим, що можлива миротворча місія в Україні буде дуже багато коштувати бюджету ООН", - підсумував Єльченко.

Раніше новопризначений посол України в ООН Володимир Єльченко заявляв, що для розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі потрібно не менше 25 тис. військових.

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