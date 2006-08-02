Кушнарьов закликав Ющенка не розпускати парламент

Заступник керівника фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Євген КУШНАРЬОВ закликав Президента України Віктора ЮЩЕНКА не розпускати парламент.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Є.КУШНАРЬОВ заявив сьогодні, виступаючи в ході надзвичайного засідання Верховної Ради України.

«Ми закликаємо Президента не робити такого небезпечного кроку і залишитися в правовому полі – підписати подані про кандидатуру на посаду прем`єр-міністра, стабілізувати ситуацію і почати співпрацю з антикризовою коаліцією», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

Представник Партії регіонів також застеріг Президента України стосовно відповідальності, яка настане як наслідок ухвалення рішення про розпуск Верховної Ради.