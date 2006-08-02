Кушнарьов закликав Ющенка не розпускати парламент
19:20, 02 серпня 2006Політика
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і застеріг щодо відповідальності
Заступник керівника фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Євген КУШНАРЬОВ закликав Президента України Віктора ЮЩЕНКА не розпускати парламент.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Є.КУШНАРЬОВ заявив сьогодні, виступаючи в ході надзвичайного засідання Верховної Ради України.
«Ми закликаємо Президента не робити такого небезпечного кроку і залишитися в правовому полі – підписати подані про кандидатуру на посаду прем`єр-міністра, стабілізувати ситуацію і почати співпрацю з антикризовою коаліцією», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.
Представник Партії регіонів також застеріг Президента України стосовно відповідальності, яка настане як наслідок ухвалення рішення про розпуск Верховної Ради.
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