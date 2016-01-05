На прокурора та слідчого ГПУ, які показували начебто вилучену в Корбана зброю, відкрили справу

Як повідомила адвокат Геннадія Корбана Оксана Томчук, розслідування розпочато за її заявою, яка була подана після першого «викривального» брифінгу ГПУ, на якому Куценко та Макеєв демонстрували зброю і гроші, які начебто вилучили в Геннадія Корбана під час обшуку. Однак ані зброя, ані гроші не були зафіксовані в жодному з протоколів обшуку, передає прес-служба партії.

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Крім того, Оксана Томчук звернула увагу, що відео, яке прокуратура подавала як зйомку обшуку в будинку Геннадія Корбана, насправді може стосуватися зовсім іншої справи, але аж ніяк не справи політика.