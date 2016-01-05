На прокурора та слідчого ГПУ, які показували начебто вилучену в Корбана зброю, відкрили справу
16:36, 05 січня 2016Політика
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Щодо прокурора Владислава Куценка та слідчого ГПУ в особливо важливих справах Миколи Макеєва розпочато досудове розслідування у рамках кримінального провадження за перевищення службових повноважень.
Оксана Томчук / УКРОП
Як повідомила адвокат Геннадія Корбана Оксана Томчук, розслідування розпочато за її заявою, яка була подана після першого «викривального» брифінгу ГПУ, на якому Куценко та Макеєв демонстрували зброю і гроші, які начебто вилучили в Геннадія Корбана під час обшуку. Однак ані зброя, ані гроші не були зафіксовані в жодному з протоколів обшуку, передає прес-служба партії.
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Крім того, Оксана Томчук звернула увагу, що відео, яке прокуратура подавала як зйомку обшуку в будинку Геннадія Корбана, насправді може стосуватися зовсім іншої справи, але аж ніяк не справи політика.
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