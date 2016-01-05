Розгляд скарги на рішення у справі Корбана перенесли на 13 січня

Апеляційний суд переніс на 13 січня розгляд скарги захисту на рішення Дніпровського райсуду Києва про тримання Корбана під вартою.

Апеляційний суд Києва переніс на 13 січня розгляд скарги захисту лідера партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадія Корбана на рішення Дніпровського районного суду столиці про тримання його під вартою. Читайте такожЗахист Корбана оголосив відвід суддям Апеляційного суду Києва Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив суддя-доповідач Денис Масенко. 13 січня засідання суду розпочнеться об 11.00.

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