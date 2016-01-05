Розгляд скарги на рішення у справі Корбана перенесли на 13 січня
15:37, 05 січня 2016Політика
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Апеляційний суд переніс на 13 січня розгляд скарги захисту на рішення Дніпровського райсуду Києва про тримання Корбана під вартою.
Геннадій Корбан / slovoidilo.ua
Апеляційний суд Києва переніс на 13 січня розгляд скарги захисту лідера партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадія Корбана на рішення Дніпровського районного суду столиці про тримання його під вартою.
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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив суддя-доповідач Денис Масенко.
13 січня засідання суду розпочнеться об 11.00.
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