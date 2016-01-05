Деркач заявляє, що не він був автором скандальної поправки до бюджету

Про це сказано в коментарі Деркача, переданому УНІАН прес-службою групи "Воля народу".

«У таблиці поправок бюджетного комітету - це правка депутата Мисика! Правда в тому, що я її підтримав і сказав, що не треба будувати поліцейську державу, і такі закони призведуть як до відсутності опозиції, так і до диктатури, а ще рекет кооперативам", - заявив Деркач.

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Також він підтримав автора цієї поправки.

"Мисик правий, і скоро кожен держорган нової влади займатиметься ОРД (оперативно-розшуковою діяльністю - УНІАН) й третируватиме громадян! Дозволили фактично ОРД Мінфіну, Пенсійного фонду, бюджет каральних органів збільшили на 30-40%", - заявив Деркач.

Як повідомляв УНІАН, вчора стало відомо, що в остаточному варіанті проекту закону про держбюджет з'явилася поправка, згідно з якою на рік перенесено запровадження електронного декларування доходів. Електронне декларування є однією з умов отримання Україною безвізового режиму з країнами Шенгенського договору.

Міністр юстиції Павло Петренко написав на своїй сторінці в Facebook, що Кабінет міністрів розробив і найближчим часом внесе до парламенту відповідні поправки до закону про бюджет.

Крім того, за його словами, уряд вимагатиме провести розслідування, щоб виявити, яким чином ця правка з'явилася у фінальному тексті документа.

У свою чергу, народний депутат від «БПП» Мустафа Найєм стверджував, що поправку про відтермінування електронного декларування доходів до проекту бюджету вніс заступник голови депутатської групи «Воля народу», член бюджетного комітету ВР Деркач.

Сьогодні народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Вадим Денисенко зареєстрував у ВР законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції", яким пропонується скасувати норму про відтермінування до 2017 року електронного декларування доходів чиновників.