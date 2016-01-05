Порошенко прокоментував скандальну поправку, яка гальмує введення безвізового режиму

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі прес-служби президента України щодо державного бюджету на 2016 рік.

«Усвідомлюючи недоліки ухваленого Верховною Радою Державного бюджету на 2016 рік, Президент України підписав відповідний Закон України. Від цього залежать зміцнення обороноздатності держави, виплата зарплат, пенсій та інших соціальних видатків громадянам України, а також виконання зобов’язань перед МВФ для продовження плідної співпраці з макроекономічної стабілізації в країні», - зазначається у коментарі.

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«Якнайскоріше запровадження ефективної перевірки декларацій державних службовців, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів є однією з ключових складових політики Президента України у сфері боротьби з корупцією та важливою умовою візової лібералізації, для забезпечення якої Главою держави докладено значних зусиль», - наголосили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, вчора стало відомо, що в остаточному варіанті проекту закону про держбюджет з'явилася поправка, якою на рік перенесено запровадження електронного декларування доходів. Електронне декларування є однією з умов отримання Україною безвізового режиму з країнами Шенгенського договору.

Міністр юстиції Павло Петренко написав на своїй сторінці у Facebook, що Кабінет міністрів розробив і найближчим часом внесе до парламенту відповідні правки до закону про бюджет.

За його словами, він сам зі ЗМІ дізнався про те, що нібито в законі про бюджет звідкись з'явився пункт, який відкладає запуск системи електронного декларування до 2017 року.

«З упевненістю заявляю - в проекті бюджету, який уряд подавав на розгляд Верховної Ради, такого пункту не було і не могло бути», - запевнив він.

Крім того, за його словами, уряд вимагатиме провести розслідування, щоб виявити, яким чином ця правка з'явилася у фінальному тексті документа.

Своєю чергою народний депутат від «БПП» Мустафа Найєм стверджує, що поправку про відтермінування електронного декларування доходів до проекту бюджету вніс заступник голови депутатської групи «Воля народу», член бюджетного комітету ВР Андрій Деркач.

Також він стверджує, що уряд «не помітив цієї поправки, оскільки рекомендував президенту підписати закон про бюджет на 2016 рік без зауважень».

Сьогодні народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Вадим Денисенко зареєстрував у ВР законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції", яким пропонується скасувати норму про відтермінування до 2017 року електронного декларування доходів чиновників.