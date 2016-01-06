ДМС не перевірятиме при оформленні закордонного паспорта, чи є у громадян обмеження на виїзд з України

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДМС, скасовано будь-які обмеження на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Зокрема, зазначається, що законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» було змінено статтю 6 закону «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України».

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"Відтепер обмеження на виїзд за межі території України не стосуються оформлення паспорта для виїзду за кордон. При оформленні закордонного паспорта міграційна служба у подальшому не перевірятиме, чи немає у громадянина обмежень на виїзд з України. Це не лише прискорить внутрішні процеси оформлення документів, але й зменшить навантаження на працівників міграційної служби", - стверджується у повідомленні.

Таким чином, як пояснюють у ДМС, будь-яка пропозиція оформити довідку про несудимість для оформлення закордонного паспорта є не лише незаконною, але й немає жодного сенсу в контексті процедури оформлення документа.