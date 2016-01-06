Україна дасть ворогу гідну відсіч і подолає всі негаразди - Турчинов

Про це йдеться у розміщеному на сайті РНБО привітанні Турчинова до українських християн східного обряду з Різдвом Христовим.

"Вітаю всіх, хто сьогодні святкує це світле свято - Різдво Христове! День народження Спасителя - дивовижний День. З Його народженням - народжується і наша надія на спасіння", - йдеться у привітанні.

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Турчинов побажав українцям Божого благословення, благополуччя та мирного неба.

"Вірю, що ми дамо ворогу гідну відсіч, подолаємо всі негаразди і наша країна стане процвітаючою, сильною і щасливою європейською державою!", - відзначив він і додав: "Нехай Господь благословить нашу Україну, і світло Віфлеємської зірки принесе спокій і достаток кожній родині, наповнить добром і любов'ю серця".