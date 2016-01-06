У центрі Львова встановили Різдвяний Дідух (фотогалерея)

Як передає кореспондент УНІАН, після церемонії урочистого винесення Дідуха з міської Ратуші його у супроводі Звіздарів пронесли центром міста і встановили на площі Яворського.

В урочистостях взяли участь міський голова Львова Андрій Садовий, священики, сім’ї загиблих військовослужбовців, учасники антитерористичної операції та громадськість міста.

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Для львів’ян та гостей міста виступили творчі колективи.

«Нехай завжди цей гарний Дідух – великий тут, на площі, і кожний обжинковий сніп у помешканнях – нагадує нам про небесний хліб, про Господа нашого Ісуса Христа, який з великою любов’ю став для нас щоденним хлібом, щоденною поживою. Щоб ми засмакували повноти життя і достатку Божих ласк», - привітав усіх військовий капелан о. Михайло.

Різдвяний Дідух складається з близько 150 снопиків та сягає трьох метрів заввишки. На площі Яворського у Львові Дідух стоятиме до 19 січня.