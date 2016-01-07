Російська Pepsico прибрала з сайту карту з окупованим Кримом у складі РФ

На даний момент на сайті все ще є посилання на обидва варіанти брошури – російську та англійську – але при спробі перейти за ним сайт повідомляє, що сторінка не знайдена, пише Європейська правда.

Тим не менш, переглянути ці брошури все ще можна у веб-архіві.

Як повідомляв УНІАН, на схематичній карті виробничих потужностей, опублікованій на сайті Pepsi, анексований півострів Крим включений до складу Росії.

Читайте такожCoca-Cola офіційно вибачилася за публікацію російським представництвом карти РФ з окупованим Кримом

Нагадаємо, 30 грудня на офіційній сторінці Coca-Cola в соцмережі "Вконтакте" була опублікована карта Росії, на якій не був вказаний Крим, Калінінградська область і Курильські острови.

Після того, як російські користувачі почали масово висловлювати своє невдоволення нею, компанія в ніч на 5 січня опублікувала нову карту, на якій Крим був позначений територією РФ і принесла свої вибачення перед росіянами.

"Шановні учасники спільноти! Ми приносимо щирі вибачення за ситуацію, що склалася. Карта виправлена! Сподіваємося на ваше розуміння", – говорилося в повідомленні.

Після того, як на ситуацію звернули увагу ЗМІ, всі записи і коментарі на цю тему були видалені зі сторінки співтовариства.

Це викликало хвилю обурення серед українських користувачів соцмереж, багато з яких закликали бойкотувати продукцію Coca-Cola.