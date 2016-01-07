Закарпатські митники відібрали в угорця BMW за контрабанду сигарет (фото)
10:31, 07 січня 2016Політика
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6 січня прикордонники та працівниками митниці у пункті пропуску "Тиса" вилучили у громадянина Угорщини автомобіль BMW 530 після того, як виявилося, що на ньому він намагався провезли партію контрабандних цигарок.
Митники вилучили автомобіль в угорського контрабандиста / dpsu.gov.ua
Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби, чоловік обрав "зелений коридор" та повідомив, що жодних прихованих товарів та предметів при собі не має.
"Проте під час перевірки транспортного засобу в інспектора прикордонної служби виникли сумніви, тому було прийнято рішення про здійснення поглибленого огляду автомобіля. Як результат, в паливному баку виявили приховані майже 400 пачок цигарок Marlboro touch", - сказано в повідомленні.
Контрафакт та автомобіль BMW 2009 року випуску, сума оцінки якого понад 260 тисяч гривень, було вилучено встановленим порядком та передано компетентним органам.
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Митники вилучили у контрабандиста з Угорщини BMW та самі цигарки / dpsu.gov.ua
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