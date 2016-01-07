Закарпатські митники відібрали в угорця BMW за контрабанду сигарет (фото)

Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби, чоловік обрав "зелений коридор" та повідомив, що жодних прихованих товарів та предметів при собі не має.

"Проте під час перевірки транспортного засобу в інспектора прикордонної служби виникли сумніви, тому було прийнято рішення про здійснення поглибленого огляду автомобіля. Як результат, в паливному баку виявили приховані майже 400 пачок цигарок Marlboro touch", - сказано в повідомленні.

Контрафакт та автомобіль BMW 2009 року випуску, сума оцінки якого понад 260 тисяч гривень, було вилучено встановленим порядком та передано компетентним органам.

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