Керрі звинуватив Росію у вбивстві мирних жителів у Сирії

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», за словами Джона Керрі, російські авіаудари забрали життя сотень цивільних осіб.

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Про це глава Держдепартаменту США сказав у телефонній розмові зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

Керрі не виключив, що жертвою російських бомбардувань міг стати польовий командир і представник так званої «помірної опозиції» Захран Аллюш.

Реакції на цю заяву з боку МЗС РФ поки не було. Проте раніше Москва неодноразово підкреслювала, що російські літаки бомблять виключно позиції терористів.