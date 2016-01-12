Слідом за РФ санкції проти Туреччини вводить маріонеткова Абхазія

Про це йдеться у розпорядженні прем'єр-міністра самопроголошеної республіки Артура Міквабія від 11 січня.

У тексті документа прямо сказано, що рішення прийняте з метою реалізації договору з Росією про союзництво і стратегічне партнерство, що передбачає "проведення скоординованої зовнішньої політики Республіки Абхазія і Російської Федерації".

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Зокрема, сепаратистський уряд ініціював посилення контролю за "взаємодією державних установ, організацій та підприємств Республіки Абхазія з організаціями, що знаходяться під юрисдикцією Турецької Республіки та/або організаціями, організаціями контрольованими громадянами Турецької Республіки".

Також фактична влада Абхазії збирається виробити тимчасові обмежувальні заходи щодо імпорту окремих видів товарів походженням з Туреччини.

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Крім того, передбачено вжити заходи щодо недопущення участі турецьких і контрольованих громадянами Туреччини організацій у реалізації інвестиційної програми сприяння соціально-економічному розвитку Абхазії на 2015-2017 роки, а також посилення контролю за діяльністю на території Абхазії некомерційних організацій, заснованих або таких, що перебувають під управлінням громадян Туреччини або під юрисдикцією цієї країни.

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