Порошенко вважає, що на Донбасі необхідна міжнародна присутність

Про це він заявив на зустрічі з послами іноземних держав в Україні, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

"Україна вистояла. Вже багато було зроблено, щоб вона стала кращою. Ми не змінимо цього шляху - занадто багато хороших українців пожертвували своїм життям для цього, і занадто багато бажання, сил та крові направлено на реалізацію проекту "Європейська Україна", - наголосив президент.

Порошенко зазначив, що в минулому році Україна зробила значні кроки в реформуванні країни, в тому числі - запустила роботу Національного антикорупційного бюро та поліції, було стабілізовано макроекономічну ситуацію.

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Глава держави підкреслив, що в 2016 році, так, як і у 2015, залишається багато викликів для України і всього світу - російська військова агресія проти Української держави, конфлікт у Сирії, триваюча міграційна криза в Європі, зростання загроз тероризму та економічної кризи. Президент подякував всім лідерам країн, які підтримували Україну, та наголосив, що основною метою 2016-го має стати досягнення миру в ній.

"Маємо бути впевненими, що наші прагнення миру та справедливості не капітулюють перед силою, залякуваннями та в угоду компромісу задля економічного прагматизму", - наголосив Порошенко.

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Як зазначають у прес-службі глави держави, президент на зустрічі з послами відзначив потребу в міжнародній присутності на Донбасі.