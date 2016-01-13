УКРОП займеться кадровими призначеннями в Дніпропетровській міськраді на найближчому засіданні

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав керівник секретаріату партії Денис Борисенко. «Це питання буде внесено у порядок денний засідання, яке відбудеться цього тижня», – написав він.

Денис Борисенко також зазначив, що політрада УКРОПу дасть оцінку політичним репресіям та кримінальному переслідуванню Геннадія Корбана.

Нагадаємо, 12 січня міський голова Дніпропетровська Борис Філатов повідомив, що ухвалив рішення призначити на посаду свого заступника представницю «Опозиційного блоку» Світлану Єпіфанцеву.