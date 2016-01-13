"Правий сектор" Черкащини відреагував на затримання СБУ двох членів організації

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив керівник політичного крила черкаського осередку «Правий сектор» Андрій Гоца.

За його словами, бійців затримали, коли вони виходили із партійного офісу по продукти. Одного з них згодом відпустили, а іншого – бійця Сергія Деяка (на псевдо «Цюпа») у супроводі 20 озброєних працівників антикорупційного відділу ФСБУ повезли до Києва до Печерського райсуду.

За інформацією ПС, Деяк був учасником подій у Мукачевому 11 липня 2015 року, але добровільно здався під гарантії спецслужб, що його не буде ув'язнено. Влада ж не дотрималася свого слова і бійця взяли під варту. По закінченні терміну дії запобіжного заходу, 11 листопада 2015 року, Деяк вийшов на волю, при цьому суд не наклав на нього жодних запобіжних заходів чи зобов’язань. Окрім того, боєць публічно заявив, що не буде ухилятися від викликів до суду, однак до суду його не викликали, зазначають в «Правому секторі Черкащини».

Гоца наголосив на незаконності затримання бійця працівниками українських спецслужб.

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Як повідомляв УНІАН, співробітники Служби безпеки за дорученням Генеральної прокуратури 12 січня затримали у Черкасах громадянина України, безпосередньо причетного до «мукачівських подій» 11 липня 2015 року. «Затриманий обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 та ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України. Чоловіка було оголошено у розшук, адже він переховувався від органів досудового розслідування», - сказано в повідомленні.

Учасника "мукачівських подій" затримано згідно з ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України» запобіжний захід йому має обрати суд, зауважили у силовому відомстві.

11 липня 2015 року в Мукачевому сталася стрілянина. Конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.

За версією представників ПС, Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки ПС почав заважати потокам контрабанди. В результаті інциденту є загиблі та постраждалі.

Відкрито три кримінальних провадження: створення злочинної організації, терористичний акт і перевищення влади та службових повноважень (стосовно дій правоохоронців). Усі вони об’єднані в одне.

Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин інциденту.