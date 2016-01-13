Клімкін 14 січня візьме участь у засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні
22:38, 13 січня 2016Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 14 січня візьме участь у засіданні спеціальної сесії Постійної ради Організації з безпеки і співробітництва в Європі, що відбудеться у Відні (Австрія).
Клімкін візьме участь у засіданні Постійної ради ОБСЄ / Facebook.com/oscesmmu
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ОБСЄ.
"Український міністр закордонних справ Павло Клімкін відвідає першу цьогорічну спеціальну сесію Постійної ради ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.
На цій сесії діючий голова ОБСЄ, федеральний міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр представить пріоритети Німеччини під час її головування в організації у 2016 році.
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Клімкін братиме участь у дебатах після представлення пріоритетів німецького головування та орієнтовно о 15:10 (за місцевим часом) дасть брифінг для преси.
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