Порошенко: важливо, щоб в умовах війни Україна мала єдину помісну церкву

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на своїй першій у 2016 році прес-конференції.

«Я впевнений, що питання створення єдиної помісної церкви є надзвичайно актуальним і тут я буду вітати будь-які кроки, які прочани, віруючі будуть робити для того, щоб Україна, особливо в цих важких умовах мала єдину церкву, це важливо», - заявив він.

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«Щодо окремих ініціатив святкування Різдва - чи святкувати його 25-го чи з 6-го на 7-е. Українці – дуже мудрі та розумні люди… І точно не справа світської влади згори нав’язувати їм дати святкування. Не дай Боже хтось буде примушувати людей святкувати в той день і не святкувати в інший», - додав Порошенко.

За його словами, це призведе до розколу. «Люди нехай святкують тоді, коли їм до вподоби», - резюмував президент.

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