Чорноморський суднобудівний завод запроваджує ноу-хау у підготовці кадрів

ВАТ ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» (ЧСЗ, м. Миколаїв) почало запровадження Комплексної програми з набору, підготовки і підвищення кваліфікації кадрів підприємства. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДАХК «ЧСЗ».

У повідомленні зазначається, що така програма була розроблена з метою підвищення конкурентоспроможності ДАХК «ЧСЗ» на ринку суднобудування і судноремонту. При цьому наголошується, що ЧСЗ, вперше серед вітчизняних суднобудівних заводів, розпочав запровадження такої програми.

Так, зокрема, в липні 60 випускників Миколаївського професійного суднобудівного ліцею вже приступили до роботи в корпусних цехах ДАХК «ЧСЗ».

Разом з тим, зазначається в повідомленні, в рамках програми проводиться цілеспрямована підготовча робота з повернення на підприємство колишніх працівників, які добре себе зарекомендували. Складено банк даних висококваліфікованих працівників по кожному виробничому цеху. Для їх залучення розроблені сучасні ринкові системи оплати праці і соціальних гарантій.

За даними прес-служби, за останні два роки на підприємство прийнято на роботу більш як 250 працівників у віці до 30 років, з них 64 - молоді фахівці, випускники вищих учбових закладів України.

«Взявши курс на кадрове оновлення підприємства, ми прагнемо стимулювати економічний і соціальний розвиток заводу, а також заповнити дефіцит кадрів для українського суднобудування», - цитує прес-служба директора з кадрів ДАХК «ЧСЗ» Анатолія ГРУЗИНА.

Також в повідомленні сказано, що унікальним напрямом у рамках Програми є навчання із забезпеченням проживання і харчування за рахунок підприємства 30-ти молодих людей із сільської місцевості Миколаївської області. Пройшовши конкурсний відбір, вони дістали унікальну можливість освоїти спеціальність складальників-зварювальників корпусних металевих суден із подальшим працевлаштуванням. Середня заробітна плата у робітників даної спеціальності досягає сьогодні на підприємстві 2,5 тис. грн.

Довідка УНІАН. ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» спеціалізується на виробництві суден повною вантажопідйомністю до 105 тис. тонн, а також виробляє суднові котли, механізми і устаткування. Понад 80% продукції ЧСЗ експортує.