Рибаков попереджає Тимошенко про ймовірний бунт у фракції

Народний депутат України Ігор РИБАКОВ (фракція БЮТ), який нещодавно вийшов зі складу парламентської коаліції, заявляє про можливий вихід із правлячої більшості ще декількох депутатів від БЮТ.

Про це йдеться у заяві І.РИБАКОВА, яку має у своєму розпорядженні УНІАН.

“Цією заявою попереджаю керівника уряду Юлію ТИМОШЕНКО, яка керує і парламентською фракцією БЮТ, що за моїм прикладом можуть піти ще багато депутатів, які не згодні бути співучасниками в схемах прикриття незаконних діянь і тіньових, корупційних схем. Верховна Рада нарешті має вдатися до системних антикорупційних заходів і спонукати уряд покласти край беззаконню на митниці. Легальним і тіньовим лідерам коаліції слід усвідомити, що чесні, порядні депутати не згодні бути мовчазним тлом для красивих гасел, які залишаються порожніми звуками”, - заявляє І.РИБАКОВ.

Депутат вважає, що саме уряд “диригує масштабними схемами контрабандного імпорту товарів і сировини, які руйнують вітчизняне виробництво і “нагрівають” бюджет на астрономічні цифри втрат”.

“Такий стан справ усвідомлюють і багато моїх колег по депутатському корпусу, у тому числі й з фракції БЮТ. Вони також не бажають виконувати роль статистів у абсурдному спектаклі, коли на словах БЮТ веде боротьбу з корупцією, а насправді - є реципієнтом нечесних баришів. Вони також не хочуть і далі працювати “кнопкодавами” в умовах казарменого режиму, запровадженого верхівкою блоку, коли думка народного депутата дорівнює нулю, а вказівка “вождя” підноситься до абсолюту”, - наголошує депутат.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК на засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів України Ігоря РИБАКОВА (фракція БЮТ) і Юрія БУТА (фракція “ Наша Україна – Народна самооборона ”) про вихід з коаліції.

Разом з тим, сьогодні, 17 червня, А.ЯЦЕНЮК заявив, що формально і юридично коаліція демократичних сил продовжує своє існування. При цьому він нагадав, що коаліція утворюється згідно з рішенням фракцій, а не згідно з рішенням окремих народних депутатів.