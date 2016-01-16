Москаль розповів про викрадений з УСБУ пістолет, який вилучили у представників "ПС" на Драгобраті

Один із пістолетів, вилучених у представників «Правого сектора» на Драгобраті, був викрадений у лютому 2014 році під час захоплення управління СБУ в Івано-Франківській області.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Закарпатської обласної державної адміністрації.

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За словами голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, вилучений у одного з представників ПС «пістолет Стечкіна не трофейний, не здобутий у бою з сепаратистами чи російськими військовими на Донбасі». «Цей пістолет викрадений 18 лютого 2014 року під час захоплення управління СБУ в Івано-Франківській області і числиться в розшуку. Тоді ж було викрадено ще 150 одиниць зброї (пістолетів Макарова та Стечкіна)», - повідомив Москаль.

«Ця ж зброя, згідно з балістичною експертизою, була задіяна ними раніше ще в кількох злочинах у Львівській та Івано-Франківській областях», - додав голова ОДА.

Він також сказав, що під час роботи очолюваної ним Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо подій на Майдані було встановлено, що 18 та 19 лютого 2014 року в ході нападів на приміщення підрозділів правоохоронних органів було викрадено 1 тисяча 223 одиниці вогнепальної зброї та 68 921 одиниць боєприпасів.

«Ще 14 червня 2014 року я передав матеріали ТСК до Генпрокуратури, однак ні особи, що скоїли напади, ні сама викрадена зброя досі не знайдені, де вона використовується, невідомо. І якби не події на «Драгобраті», не сплив би й пістолет Стечкіна», - стверджує Москаль.

Також Москаль заявляє, що кількість бажаючих попіаритися довкола злочину на «Драгобраті» постійно збільшується. «Щодня з’являються нові домисли, спекуляції і відверта брехня включно з листом, написаним начебто від мого імені в «Правий сектор» російською мовою. Прихильники «Правого сектору» вже заплуталися щодо власників «Хати магната», які міняються по кілька разів на тиждень. А обласна рада Івано-Франківської області замість того, щоб дати оцінку злочинам, скоєним затриманими представниками ПС у себе в області, пише звернення про «Хату магната»! І мало хто спирається на реальні факти довкола злочину на «Драгобраті», - наголосив Москаль.

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Як повідомляв УНІАН, 10 січня під час конфлікту на одній з туристичних баз Закарпаття поліція затримала п’ятьох озброєних осіб, які позиціонують себе як бійці «Правого сектору»

За даними правоохоронців, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зловмисники прийшли до ресторану та вимагали приготувати їм їжу вже після закриття закладу. У відповідь на відмову з боку адміністрації особи застосували фізичне насильство, спричинивши тілесні ушкодження кухарю та охоронцю.