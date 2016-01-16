Активісти блокади Криму залишили блокпости і з лютого контролюватимуть роботу прикордонників

Активісти громадянської акції з блокади Криму залишили свої блокпости в Херсонській області та з 1 лютого контролюватимуть роботу митників і прикордонників, повідомляє видання Крим.Реалії.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що після переформатування блокади Криму її учасники мають намір контролювати дії співробітників Держприкордонслужби та митної служби України на адміністративному кордоні з Кримом.

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«Тепер наші групи в набагато меншій кількості перебуватимуть разом з митниками і прикордонниками, ми там обладнаємо вагончики на «Чонгарі», «Чаплинці» і на «Каланчаку», і люди, учасники блокади, контролюватимуть і спостерігатимуть за діями прикордонників і митників з точки зору виконання ними в повному обсязі постанови Кабінету міністрів», – зазначив Чубаров.

Він нагадав, що 17 січня набуває чинності постанова Кабміну України про заборону торговельних відносин з Кримом.

Як стало відомо Крим.Реалії від учасників блокади, вони контролюватимуть роботу митників і прикордонників з 1 лютого 2016 року. До цього, протягом останніх двох тижнів січня, вони пройдуть підготовку і навчання для цієї роботи.

«Навчати будуть прикордонники. Такої домовленості було досягнуто між керівництвом штабу блокади і головою Держприкордонслужби Віктором Назаренко», – зазначив учасник акції з блокади Криму.

20 вересня 2015 року розпочалася безстрокова акція з блокування виїзду вантажного транспорту, який прямує до Криму з продуктами і товарами, ініційована лідерами кримських татар. Організатори акції вимагають звільнення політв'язнів, припинення тиску на незалежні ЗМІ, безперешкодного в'їзду для міжнародних спостерігачів на територію півострова, припинення репресій проти кримських татар. Крім того, активісти закликали українську владу скасувати дію закону про зону вільної торгівлі з Кримом, оскільки він фактично легалізує економічні відносини з агресором.

Кабінет міністрів 16 грудня прийняв і 17 грудня оприлюднив постанову, згідно з якою через адміністративний кордон з Кримом заборонено перевозити товари. Згідно з документом, виняток становлять лише особисті речі громадян і соціально значущі продукти харчування, сумарна вартість яких не перевищує еквівалент 10 тис. грн, а сумарна вага – не більш як 50 кг на одну людину.

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Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2015 р. голова Меджлісу кримськотатарського народу Чубаров заявив про переформатування блокади Криму. За його словами, активісти залишаться на адміністративному кордоні з півостровом для запобігання контрабанди.

За словами Чубарова, багато функцій, які взяли на себе учасники блокади, будуть не потрібні після вступу в силу постанови про заборону торгівлі з Кримом, але не вирішено питання про звільнення заручників, незаконно утримуваних в Криму і в Росії.