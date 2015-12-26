Координатор блокади Криму розповів про підтримку з Туреччини

Про це він розповів в інтерв'ю «Одеському кризовому медіацентру». Через деякий час після публікації один з фрагментів інтерв'ю став недоступний, однак зберігся в кеші Google.

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На питання, чи підтримує Туреччина дії кримськотатарських активістів, Іслямов відповів ствердно. «Дуже підтримує. Ось в п'ятницю вже військова форма прийде. Вже нас починають укомплектовувати. Турецький уряд розуміє, що Україна поки не може так швидко реагувати», - заявив Іслямов.

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«У п'ятницю до нас прибуває перша партія турецької військової форми. Міністерство оборони України поки ще тільки свербить, турецьке Міноборони вже нас починає підтримувати. Ми отримуємо 250 комплектів форми, черевик», - додав активіст.